En las últimas horas, la Policía de Cundinamarca incautó 170 kilos de marihuana, que eran transportados en un camión por la vía Bogotá-Girardot. De acuerdo a la Policía, los uniformados detectaron irregularidades en el contenido que movilizaba el automotor, por lo que procedieron a una revisión exhaustiva.

Leer más: Por labores de mejora y optimización en el acueducto, este miércoles se suspende el servicio de agua en sectores de Barranquilla y Soledad

El operativo de registro, a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra), se dio en el kilómetro 52, a la altura del peaje de Chinauta. La marihuana estaba camuflada entre canastillas de cerveza y cajas de cartón. Los productos simulaban ser parte de una entrega comercial.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la labor de la Policía y aseguró que “nuestra lucha contra el tráfico de estupefacientes no se detiene. Incautamos 170 kilos de marihuana en la vía Bogotá - Girardot, en un operativo de registro y control adelantado por la Policía de Cundinamarca en el kilómetro 52, a la altura del peaje de Chinauta”.

“No descansaremos hasta poner tras las rejas a quienes están detrás de estas organizaciones”, añadió Rey a través de su cuenta de X.

Nuestra lucha contra el tráfico de estupefacientes no se detiene. Incautamos 170 kilos de marihuana en la vía Bogotá - Girardot, en un operativo de registro y control adelantado por la Policía de Cundinamarca (@PoliciaCmarca) en el kilómetro 52, a la altura del peaje de… pic.twitter.com/qHcIVjJh0I — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 10, 2025

Por este hecho, dos personas fueron capturadas en el lugar y dejadas a disposición de la Fiscalía General para la respectiva judicialización. Según las autoridades, ambos hombres serían los encargados de trasladar el cargamento por esta vía, una de las rutas históricas para mover droga hacia el centro del país.

Ver también: Sicarios tirotean a un joven dentro de un granero de Las Colonias, Soledad

Asimismo, el comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, emitió un mensaje de reconocimiento a los uniformados por los operativos de control que realizan en las vías del departamento, y que han permitido la incautación de sustancias ilícitas.

Por el momento avanzan las investigaciones para determinar de dónde partió el cargamento de marihuana, y hasta donde sería llevado.