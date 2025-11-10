José Chalá, el taxista que atropelló borracho a una decena de personas y niños en Bogotá, dejando a dos víctimas menores de edad con muerte cerebral, aceptó cargos este lunes ante un juez de control de garantías de la capital del país.

Lea más: Video: así fue el momento exacto en el que un taxista ebrio arrolló a 11 personas en San Cristóbal

El conductor fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Según las víctimas, Chalá, que registró grado dos de alicoramiento, conducía a alta velocidad y perdió el control del taxi al arrollar a 11 personas en la calle 47 Sur con carrera 6, en el sector de La Sierra, al suroriente de Bogotá.

Las autoridades de salud de la ciudad indicaron que “una menor de 15 años se encuentra en proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios correspondientes a este tipo de diagnóstico médico. Un menor de 7 años está recibiendo manejo bajo protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general”.

Ver más: Primer parte médico de las 11 personas arrolladas por taxista en estado de embriaguez

Y hay una tercera menor, de 12 años de edad, que se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos.