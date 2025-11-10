Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció este domingo sobre el trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado sábado 9 de noviembre en la localidad de San Cristóbal.

Lea más: Aceptó cargos el taxista que atropelló borracho a una decena de personas y niños en Bogotá

El trágico accidente dejó once personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Dos de los niños permanecen con diagnóstico de muerte cerebral, según confirmó la Secretaría de Salud y sus familiares.

A través de su cuenta en X, el mandatario pidió cárcel para el responsable del siniestro, identificado como José Eduardo Chala Franco, de 56 años, quien ya aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

“Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, haciendo acompañamiento permanente”, expresó.

Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal.



Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto… https://t.co/HRO52Myeew — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 10, 2025

Por otro lado, la general Susana Blanco, directora de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, reveló que el vehículo involucrado en el accidente acumulaba más de diez comparendos registrados en la página de la Secretaría de Movilidad, la mayoría por conducción en estado de embriaguez, exceso de velocidad y mal estacionamiento.

Ver más: Revelan estado de salud de menores atropellados por taxista en estado de embriaguez en Bogotá

Vecinos y allegados a las víctimas denunciaron que esta no es la primera vez que ocurre un siniestro vial en esa intersección, y solicitaron a las autoridades que el sentido de la vía sea unidireccional para evitar más tragedias.

Asimismo, familiares de los menores gravemente heridos aseguraron que el conductor tenía antecedentes de comportamiento irresponsable al volante y problemas de alcoholismo.