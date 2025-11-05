Este miércoles 5 de noviembre la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió indagación previa al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir con algunas publicaciones hechas en redes sociales.​

De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción, al parecer, en la cuenta de X del ministro Sanguino se identificaron contenidos con comentarios descalificadores sobre una reunión sostenida entre los expresidentes, Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, César Gaviria, del partido Liberal.

Según el organismo de control, en los trinos se pudo materializar una posible falta disciplinaria.

Con la apertura de la indagación la Procuraduría busca determinar “la ocurrencia de la conducta y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas.”

Los trinos de Sanguino

El ministro de Trabajo escribió en un primer trino: “¿futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política”.

Seguidamente publicó: “la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo”, esto como reacción a un post de León Valencia, director de Indepaz, en el que expresaba: “¡Vivir para ver! Uribe y Gaviria, en el ocaso de sus vidas, unidos para impedir un segundo gobierno de las izquierdas del país".

