El senador guajiro Alfredo Deluque aseguró en la tarde de este miércoles que el partido de la U no participará en el Frente Amplio, una consulta que se desarrollará en marzo con candidatos de centro-izquierda como Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, entre otros.

“El partido va a concentrarse en la conformación de sus listas y más adelante tomaremos decisiones presidenciales”, explicó el legislador guajiro.

La posibilidad surgió luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunciara la idea de crear una corriente interna denominada “La Nueva U”, que buscaría un acercamiento directo con el petrismo.

Sin embargo, la propuesta generó bastante resistencia en el directorio nacional. Debido a lo anterior, el Comité de Ética de la colectividad le abrió un proceso disciplinario interno y, mientras toma una decisión de fondo, resolvió dejarlo sin voz ni voto durante tres meses.