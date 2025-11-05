El expresidente César Gaviria, líder del partido Liberal; Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático; Nadia Blel, presidenta del partido Conservador, Germán Córdoba (Cambio Radical), representantes de sectores cristianos, e integrantes del partido de la U se reunieron este martes con el objetivo de preparar una gran coalición de cara a las elecciones del 2026.

El encuentro, que se desarrolló en la casa de la senadora Nadia Blel, presidenta de la colectividad azul, es empezar fortalecer una alianza que permita vencer al petrismo en las presidenciales.

Fuentes de entero crédito explicaron a EL HERALDO señalaron que es la primera vez donde se han podido reunir al mismo tiempo todos los liderazgos de partidos de centro y derecha del país.

“El objetivo es avanzar en una consulta en marzo. Es un encuentro muy diciente”, dijeron a este medio.

Cabe recordar que en las últimas semanas el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, se ha reunido con César Gaviria, de manera presencial, y ha hablado con Germán Vargas Lleras, vía teléfonica, con el objetivo de aumentar fuerzas.