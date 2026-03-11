El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que sí extendió la invitación a los gobiernos de Colombia, Brasil y México para que asistieran al encuentro promovido por la Casa Blanca con más de una decena de países de América Latina para coordinar acciones contra el crimen organizado en la región.

“Fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”, dijo el republicano a periodistas.

Con esta declaración, Trump contradice a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó el martes en rueda de prensa que Colombia no fue invitada al Escudo de las Américas, la alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve “el nivel de cooperación” necesario por parte del Gobierno colombiano.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró Leavitt.

El Escudo de las Américas es una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa.

Antes de que lo desmintiera Donald Trump, se creía que a la cita no habían sido invitados los mandatarios progresistas de Colombia, Gustavo Petro, ni de México, Claudia Sheinbaum, dos países afectados por el narcotráfico, ni tampoco el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la mayor economía latinoamericana.

Aunque cabe recordar que la mexicana Claudia Sheinbaum aseguró el martes que su gobierno no recibió invitación para la reciente reunión regional impulsada por Washington.

“No, no fuimos invitados. Pero no, no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, sostuvo Sheinbaum.