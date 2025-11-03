Desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, zarpó hacia Cuba el buque ARC Victoria de la Armada, con más de 240 toneladas de ayuda humanitaria gestionadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como parte del apoyo del Gobierno colombiano a la isla, afectada por el paso del huracán Melissa en el Caribe.

​El apoyo humanitario está compuesto por 54 toneladas de carga seca, que incluyen kits de alimentos, aseo, toldillos y leche, así como 56.000 galones de carga líquida, entre diésel, gasolina y agua, insumos esenciales para atender las necesidades básicas de las comunidades.

UNGRD

La tripulación del buque está integrada por 65 hombres y mujeres, quienes, bajo el mando de la capitán de fragata María Ángela Fuentes, comandante del ARC Victoria, navegarán durante tres días para llegar a Cuba el jueves 6 de noviembre.

La operación es coordinada por la UNGRD, en articulación con la Cancillería de Colombia, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe, la Policía Nacional con Ponalsar, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.

UNGRD

“El Caribe no está solo. Este es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido. Las entidades operativas son claves en el proceso logístico; el sector minero-energético aporta el combustible y el Ministerio de Agricultura la leche. Así, Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblos del Caribe”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El zarpe contó con la presencia de Carrillo, el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas, quienes supervisaron la salida del buque y la coordinación logística.

“Con esta entrega, que se suma a la ayuda humanitaria enviada recientemente a Jamaica, Colombia reafirma su solidaridad y cooperación con los países del Caribe, fortaleciendo los lazos de hermandad, amistad y apoyo mutuo”, cerró la entidad.