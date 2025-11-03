En medio de las lágrimas y el dolor, familiares y allegados de Jaime Esteban Moreno Jaramillo le dieron el último adiós este lunes 3 de noviembre.

El estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, de 20 años, fue sepultado en el Cementerio Jardines de Paz, luego de una misa en la Parroquia Cristo Rey, en el norte de Bogotá.

Su funeral fue transmitido a través de varios medios de comunicación nacionales:

Su velación, que tuvo lugar un día antes en la Funeraria Gaviria, estuvo marcada por el silencio, los abrazos y los recuerdos compartidos. Durante las exequias, su hermano David Alberto Moreno Jaramillo lo recordó como “una persona maravillosa, tranquila, cercana y muy afectuosa con su familia”.

El trágico hecho ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, durante una fiesta de Halloween en la localidad de Barrios Unidos.

De acuerdo con los reportes judiciales, Jaime Esteban fue atacado por varias personas cuando salía de una discoteca en la avenida Caracas con calle 63. Los agresores lo golpearon con violencia hasta dejarlo inconsciente.

Fue hallado en la calle 64 con carrera 15, con graves heridas en el rostro. Aunque fue trasladado a un centro médico y sometido a varias cirugías, no logró sobrevivir.

Por este homicidio, la Fiscalía General de la Nación capturó a Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, presuntos responsables del ataque.

En las últimas horas, el ente acusador confirmó la legalización de la captura de Suárez Ortiz, aunque aseguró que las dos mujeres fueron dejadas en libertad por falta de material probatorio que confirmara su implicación en el hecho. El caso continúa en investigación.

“Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable”

Antes del funeral, los padres del joven, Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, publicaron una carta en la que expresaron su profundo dolor y exigieron justicia.

“Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar pueden experimentar. Nuestro amado hijo Jaime Esteban ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación”, escribieron.

La familia recordó a Jaime como un joven “único, auténtico, católico y disciplinado”, con un amor inmenso por el conocimiento. Era estudiante destacado, bilingüe y hacía parte de la selección de ajedrez de su universidad. Además, había aplicado a un intercambio académico en Finlandia, impulsado por su talento en programación.

Acompañamiento de la Universidad de los Andes

A través de un comunicado, la Universidad de los Andes lamentó la pérdida del estudiante y expresó su solidaridad con sus allegados: “Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”.

La institución también activó sus protocolos de acompañamiento emocional y reiteró su compromiso de colaboración con las autoridades para esclarecer el crimen. “Nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes”, concluyó el documento.

El caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha generado consternación en la comunidad universitaria y en el país. Su familia espera que la justicia avance con celeridad y que el nombre del joven quede como símbolo de paz, respeto y unión.

“Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único, auténtico, católico, y dejó una familia totalmente destruida”, concluyó la familia en su mensaje de despedida.