Un angustioso episodio se registró en la localidad de Suba, al occidente de Bogotá, cuando una mujer se arrojó al río Bogotá con su hija de tan solo 10 meses en el sector de Lisboa.

Gracias a la rápida reacción de dos uniformados de la Policía Metropolitana y de un ciudadano que pasaba por la zona, la menor y la madre fueron rescatadas con vida.

Según Noticias Caracol, los policías intentaron dialogar con la mujer para evitar que saltara al río. Sin embargo, la madre terminó arrojando primero a la bebé y luego lanzándose ella misma.

Caracol Televisión Mujer se lanzó con su bebé de diez meses al río Bogotá

Ante la escena, los uniformados no dudaron en lanzarse al agua para evitar una tragedia mayor. “Al ver que la niña caía al río, reaccionamos de inmediato. Mi compañero tomó a la menor y yo me dirigí a la mujer para ponerla a salvo”, relató uno de los policías involucrados en el rescate, adscrito al CAI La Gaitana.

Cuando lograron sacarlas, ambas fueron trasladadas al Hospital de Engativá, donde permanecen bajo observación médica. Una vez la mujer reciba el alta, se iniciará el proceso judicial para determinar su responsabilidad por haber puesto en riesgo la vida de su hija.

X @UltimaHoraCR Policías salvaron a una niña de 10 meses en el río Bogotá

Mientras que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá temporalmente el cuidado de la bebé mientras se adelantan las investigaciones del caso.

La comunidad de Suba ha calificado como “ángeles” a los policías, por su valentía. “Nosotros desde nuestra formación en las escuelas juramos siempre llegar hasta las últimas instancias para salvarle la vida a todos los bogotanos”, agregó el Teniente Coronel Jhon Díaz.