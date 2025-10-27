Netflix incorporó recientemente a su catálogo ‘Una casa de dinamita’, una película de la directora Kathryn Bigelow, ganadora del Óscar por ‘En tierra hostil’.

La cineasta regresó al género del suspenso político con un relato que combina alerta global, decisiones al límite y un ritmo que no aburre desde el primer minuto.

La historia se centra en una amenaza militar que pone a Estados Unidos y al mundo en jaque con el lanzamiento de un potente misil cuyo impacto inicial tendría como blanco la ciudad de Chicago.

Mientras la cuenta regresiva avanza, se presentan distintos puntos de vista sobre la crisis, desde los estrategas de seguridad hasta el mismo despacho presidencial.

El presidente de los Estados Unidos es interpretado por Idris Elba, quien encarna a un mandatario carismático, pero atrapado entre la opinión de sus asesores y su propio criterio. Con cada decisión bajo escrutinio, el personaje aumenta la tensión de un thriller que se desarrolla prácticamente en tiempo real.

El final de ‘Una casa de dinamita’

Uno de los elementos más comentados es su cierre inesperado. ‘Una casa de dinamita’ no ofrece una resolución definitiva pues es la audiencia la que debe decidir qué ocurre con el destino del país. Bigelow explicó que la intención fue provocar conversación y reflexión.

Un misil de origen desconocido se dirige hacia Estados Unidos. El tiempo corre en su contra y la Casa Blanca debe identificar al responsable y decidir cómo proceder. Una película llena de traiciones, lealtad y miedo. De la directora, Kathryn Bigelow, ‘Una casa llena de dinamita’,… pic.twitter.com/nFAUGvaqjL — Netflix España (@NetflixES) October 24, 2025

Asimismo, la película cuenta con un elenco de actores destacados como: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee, Jared Harris, Tracy Letts y Anthony Ramos.