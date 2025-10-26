Cartagena de Indias es una ciudad que cautiva a cualquier turista por su belleza y su magia, pero sobre todo a las parejas que buscan un lugar romántico para celebrar el día más importante de sus vidas: el matrimonio.

Con su encanto colonial, sus románticas calles amuralladas, sus impresionantes atardeceres sobre el Caribe, sus exclusivas terrazas y las opciones de bodas en el mar en sitios como las Islas del Rosario o Barú se crea un escenario perfecto para esta celebración, en la que siempre se tiene como objetivo ser inolvidable.

Y es que la capital de Bolívar concentra el mayor número de bodas de destino que se realizan en el país, con un 44 %, y el segmento de bodas genera ingresos que por evento están estimados entre 20.000 y 50.000 dólares en espacios promedios de 4 a 6 días de duración, según información entregada por Corpoturismo Cartagena.

La ciudad también ha sido seleccionada como el mejor destino de luna de miel a nivel regional, según el Worldstar Awards, en seis ocasiones y recientemente también fue nominada como mejor destino de luna de miel a nivel mundial.

En el marco de la tercera edición de Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum, distintos wedding planners hablaron de la evolución que ha tenido esta industria y las nuevas herramientas que se han implementado, como la inteligencia artificial, para brindar un servicio más eficiente en cuanto a la planeación de estos eventos.

Cortesía Durante los días de Wedding Dreams - Wedding Forum se realizaron muestras de cómo los novios celebran.

Andrés Cardona, Arturo de Noriega, Evaristo de los Santos, Saray Ceca, Michelle Pourroy, Jimena Jaramillo, David Betancur y Jhonny Nights fueron algunos de los expertos que reflexionaron alrededor de la complejidad de realizar bodas multiculturales y cuáles son las recomendaciones a la hora planificar una boda multicultural.

Destino romántico

Gracias a las bondades de la ciudad de Cartagena, las bodas destino se llevan a cabo en espacios de hoteles o recintos al aire libre, ya que gran parte de la infraestructura de La Heroica es de estilo colonial, los atardeceres son mágicos y la cultura igualmente adorna cualquier festejo.

Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, señaló que se ha hecho un gran trabajo para que la ciudad siga avanzando y se siga visibilizando como un destino de turismo romántico. Por esta razón, se realiza la Feria Wedding Dreams – Wedding Forum, donde se invitan a planeadores, proveedores y decoradores de distintos países.

Cortesía Los distintos wedding planners que asistieron a esta edición compartieron sus conoci- mientos de cómo planear bodas.

“Cartagena está en el canal del mundo, parejas de países como México, Brasil, República Dominicana, España, Perú, Puerto Rico, Australia, entre muchos otros, vienen aquí para celebrar el día más importante de sus vidas. Entonces nosotros, que hacemos parte de este valioso proyecto, queremos invitar con todo el corazón a que vivamos intensamente algunos días para conocer todas las apuestas de ciudad, las lunas de miel, y cómo aquí se pueden hacer grandes bodas de diferentes culturas, que de cierta forma, muchos se han preparado para ello”, dijo.

Bodas multiculturales

Durante los foros de Wedding Dreams & Wedding Forum, los expertos Michelle Pourroy, Evaristo de los Santos, Saray Secca y Arturo Noriega explicaron cómo se preparan para bodas multiculturales mediante la educación y la comunicación con la pareja para entender sus tradiciones, la integración de elementos de ambas culturas en la ceremonia y recepción, así como la adaptación logística para que ambas familias se sientan incluidas.

Cortes El diseñador Andrés Pajón logró presentar hermosos diseños de vestidos de novia en el desfile inaugural en Cartagena.

“Yo pienso que sin duda esto incluye planificar la decoración, música y comida para que reflejen ambas culturas, así como asegurarse de que la ceremonia y los programas de la boda sean entendibles en ambos idiomas o de forma bilingüe. Realmente sí se necesita una buena investigación, porque cualquier cosa puede ser ofensa para algunas culturas”, anotó el planeador dominicano Evaristo de los Santos.

El wedding planner barranquillero Andrés Cardona explicó la importancia de hacer sentir especial a los invitados de los novios, siendo una de las experiencias que él como planeador garantiza a quien lo contrata: “Todos los novios quieren que sus bodas sean inolvidables, y algo a tener en cuenta es ser auténticos, y por otro lado se sebe atender bien a los invitados”.