La reconocida organización educativa National Geographic Learning ha presentado un nuevo curso de inglés intermedio gratuito, diseñado especialmente para estudiantes de secundaria que desean avanzar desde el nivel A2 hacia los niveles B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Mira al Centro celebra sus 20 años: dos décadas de mirar, descubrir y amar la ciudad

El talento local se tomó el Malecón con la Feria Comercial de Barranquilla es Moda

Estos teléfonos ya no funcionarán con WhatsApp a partir del 31 de octubre

Este programa permite que los jóvenes mejoren sus competencias en el idioma. El curso está dirigido a adolescentes y jóvenes con un conocimiento previo de inglés en nivel básico (A2), que buscan alcanzar un manejo más independiente del idioma.

Lo hacen para que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral en contextos reales, con la meta de alcanzar un nivel intermedio alto o avanzado.

Shutterstock/Shutterstock Lo hacen para que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral en contextos reales, con la meta de alcanzar un nivel intermedio alto o avanzado.

De acuerdo con la organización, el programa emplea un enfoque “aprender haciendo” que integra reportajes, fotografías y vídeos creados por exploradores, científicos y periodistas de la casa National Geographic, lo que contribuye a contextualizar el aprendizaje en situaciones reales del mundo. Algunos de los temas que abarca incluyen ciencia, medio ambiente, cultura global y actualidad, lo que incentiva tanto el desarrollo lingüístico como el pensamiento crítico.

El olor de la guayaba se toma nuevamente al Atlántico

En lo gramatical, los módulos profundizan en el uso de tiempos verbales perfectos, oraciones condicionales, discurso indirecto, verbos modales, entre otros, todo ello acompañado por ejercicios de conversación y redacción que promueven la expresión de ideas complejas.

¿Cómo acceder al curso gratis de inglés que ofrece National Geographic Learning?

El programa gratuito está disponible a través de la página oficial de National Geographic Learning. Además de los materiales digitales, el curso se apoya en libros de texto, plataformas interactivas, como Spark, y herramientas para docentes con guías didácticas, actividades de evaluación y recursos audiovisuales.

Este curso resulta especialmente útil para estudiantes que se preparan para exámenes internacionales de inglés como el FCE (First Certificate in English) o el IELTS, o para quienes desean continuar estudios en entornos donde el inglés sea el idioma de instrucción. También puede servir como recurso para docentes que buscan incorporar materiales actualizados y más dinámicos en sus clases.

Pexels Este curso resulta especialmente útil para estudiantes que se preparan para exámenes internacionales de inglés como el FCE (First Certificate in English) o el IELTS

Asimismo, National Geographic Learning ofrece además una variedad de cursos que abarcan desde niveles infantiles hasta adultos, divididos en categorías como preprimaria, primaria, secundaria, alfabetización, inglés general para adultos y programas para educación de adultos en EE.UU., con opciones tanto en inglés británico como americano.