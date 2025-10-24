La aventura continúa. Este 2025, la Fotomaratón Mira al Centro celebra veinte años de historia, de lentes encendidos y miradas curiosas que han retratado el alma de Barranquilla y su gente. Dos décadas de encuentros, exploraciones urbanas y memorias colectivas tejidas a través de la fotografía. Este año, más que una convocatoria, es una celebración del tiempo, de la mirada y del territorio: veinte años mirando el corazón de la ciudad.

En su vigésima edición, la Fotomaratón Mira al Centro 2025 llega con una programación especial que rinde homenaje a esta travesía visual que ha crecido junto a la ciudad. La fiesta de la imagen y el patrimonio, se expande nuevamente hacia el mar y regresa al municipio de Puerto Colombia, para seguir descubriendo los colores, la historia y la magia de su paisaje costero. Agéndate desde ya en cada una de las actividades de esta fiesta de los 20 años, inscríbete, es fácil, solo ingresa a este link (www.miralcentro.com), y únete a esta fiesta visual y sé parte de la historia de la ciudad.

La II Fotomaratón Puerto Colombia 2025: la mirada al mar

Por segunda vez, los amantes de la fotografía tendrán la oportunidad de capturar la esencia de Puerto Colombia, su muelle, sus calles, su gente y su historia. Este proyecto fue ganador del Portafolio de estímulos de la Gobernación del Atlántico 2025, un reconocimiento que impulsa la creación artística y la exploración visual del territorio.

El próximo 22 de noviembre, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., los fotógrafos, aficionados y curiosos se embarcarán en una jornada de exploración visual a lo largo del municipio. Cada imagen será un testimonio de la identidad Caribe, de ese puente histórico entre el pasado y el presente que representa el muelle, emblema patrimonial del Atlántico.

Durante una intensa jornada de exploración, fotógrafos, aficionados y curiosos recorrerán el municipio, retratando su identidad Caribe, su patrimonio, el medio ambiente y su historia.

Como antesala, la Franja Académica reunirá a reconocidos profesionales del lente y del audiovisual, entre ellos el fotógrafo Andrés Sánchez, invitado especial con una amplia trayectoria en la fotografía documental, y Cristhian Saumeth, fotógrafo y videógrafo colombiano que ha trabajado con la agrupación Piso 21, acompañó durante más de cinco años a Camilo Echeverri en sus giras internacionales y actualmente es el fotógrafo y videógrafo oficial de Beele. Su trabajo ha recorrido el mundo, llevando el talento colombiano a los escenarios más diversos y mostrando la cara bonita de Colombia en el planeta.

Barranquilla: veinte años de imágenes que cuentan la ciudad

La celebración de los 20 años de Mira al Centro también tendrá su epicentro en Barranquilla, donde la Fundación ha tejido su historia entre calles, fachadas y memorias colectivas. La Fotomaratón Mira al Centro 2025 fue ganadora del Portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Alcaldía de Barranquilla 2025, como Evento Significativo de Ciudad reafirmando el compromiso con la formación, la memoria y el arte como herramientas de transformación cultural. La premiación de la Fotomaratón 2024 se llevará a cabo el 20 de noviembre, en el edificio El legado, una joya arquitectónica del Centro Histórico que abrirá sus puertas para recibir a los ganadores y finalistas de la edición anterior. En esta noche de gala se reconocerá el talento de quienes, con su cámara, supieron capturar la esencia viva del patrimonio barranquillero.

La Franja Académica en Barranquilla rendirá homenaje al aprendizaje y al encuentro creativo con invitados que compartirán su experiencia y sensibilidad artística, fortaleciendo el diálogo entre generaciones de fotógrafos y creadores visuales.

Fotomaratón: “Vente al Centro”

El evento central de esta gran conmemoración será la Fotomaratón Vente al Centro, una jornada para recorrer, redescubrir y celebrar el Centro de Barranquilla. El evento central de esta gran conmemoración será la Fotomaratón Vente al Centro, que se realizará el 6 de diciembre, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Doce horas para mirar con nuevos ojos lo que siempre ha estado allí, el alma de la ciudad. Será un día para reencontrarse con las calles, los oficios, las texturas, los rostros y los espacios que nos han acompañado durante estas dos décadas de historia fotográfica.

Mira al Centro sigue siendo más que un evento: es una forma de mirar el territorio con amor y curiosidad. Es el punto de encuentro entre generaciones, donde la fotografía se convierte en memoria y en patrimonio vivo.

En su vigésima edición, la Fotomaratón Mira al Centro renueva su compromiso con la ciudad, con sus fotógrafos, con su gente y con la magia que nace cada vez que una cámara se abre para mirar el corazón de Barranquilla y del Atlántico.