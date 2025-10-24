La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que a partir del próximo viernes 31 de octubre de 2025, ciertos equipos móviles dejarán de poder acceder a su servicio.

SORVEPOTEL, el peligroso virus que se propaga rápidamente por WhatsApp: ¿cómo evitarlo?

WhatsApp estrenará la función Nombre de Usuario: ya no tendrá que dar su número de celular para hablar

¿Necesita liberar espacio en WhatsApp? Siga estos pasos

Esta medida responde al plan de la compañía para optimizar el servicio y reforzar la seguridad en dispositivos modernos.

Freepik Esta medida responde al plan de la compañía para optimizar el servicio y reforzar la seguridad en dispositivos modernos.

La plataforma confirmó que sólo seguirá dando soporte a teléfonos que funcionen con Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o superior.

¿Cuáles son los modelos que se verán afectados con la actualización de WhatsApp?

Modelos como el iPhone 5, 5C, 5s, 6 y 6 Plus deberán dejar de usar WhatsApp al no poder actualizar a versiones compatibles.

Y diversos modelos de Samsung (Galaxy S3, S4 Mini, S5, Core, Trend, Note 2), Sony (Xperia Z, Z2, SP, T, V), Huawei (Ascend Mate 2), LG (Optimus G, G3, G2 Mini, Nexus 4) o Motorola (Moto G–primera generación, Moto E 2014), así como HTC One M8, quedan fuera del soporte.

¿Qué hacer si a su teléfono le quitarán WhatsApp?

Si su dispositivo está en la lista o funciona con una versión inferior a las requeridas, se recomienda que verifique la versión de sistema.

aRCHIVO Si su dispositivo está en la lista o funciona con una versión inferior a las requeridas, se recomienda que verifique la versión de sistema.

Por ejemplo, en Android ve a Ajustes > Sistema > Información del dispositivo, en iOS a Ajustes > General > Información. Si el sistema no se puede actualizar, considere cambiar de equipo por uno compatible.

Nueva estafa por WhatsApp: El contacto de un amigo o familiar te pide apoyo para una votación

Eso sí, antes del corte de soporte, respaldar chats, fotos y documentos importantes para no perder información.