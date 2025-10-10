Con el desarrollo de las plataformas digitales y la conectividad también han surgido una serie de irregularidades que han dejado como víctimas a miles de usuarios a nivel mundial. Y es que a cada semana surgen nuevas estrategias por parte de los ciberdelincuentes para robar información personal y financiera de los internautas.

Justamente, la experta en ciberseguridad María Aperador reveló a través de redes sociales una nueva modalidad de estafa que estaría implementado para los usuarios de WhatsApp.

Según la experta, el usuario recibe un mensaje de un supuesto amigo que le pide ayuda con una votación en una página web.

“Te va a pedir que por favor vayas a una página web a hacer una votación a un familiar, un conocido o un famoso”, explicó.

Luego de ingresar al portal web, se le pedirá su número de celular, al cual llegará un mensaje de texto con seis dígitos, que debe ingresar; sin embargo, debe estar alerta, pues estos números pueden ser la llave para que los delincuentes tengan acceso a sus cuentas.

“Mucho cuidado porque ese código es lo que necesitan los ciberdelincuentes para entrar en tu cuenta”, djio Aperador.

Tras proporcionar el código, el usuario perderá inmediatamente el acceso completo a su perfil de WhatsApp.

Es por ello, que la experta recomienda no ingresar a este tipo de enlaces sospechosos. Lo mejor sería c analizarlo a través de otras aplicaciones que revelan si se trata de un link legítimo.