A 33 años de su partida, el recuerdo de Rafael Orozco Maestre sigue vivo en los corazones de los amantes del vallenato romántico. Su voz, inmortalizada en clásicos como La creciente, Solo para ti y Relicario de besos, continúa marcando generaciones.

Lea La obra ‘María Mandinga, una mirada a lo femenino cuando los demonios acechan’: Un viaje teatral que renace el universo de Gabo

En 2026, el Festival de la Leyenda Vallenata rendirá un sentido homenaje al Binomio de Oro, agrupación que celebra 50 años de fundación, y especialmente a la memoria de su voz líder.

Entre lágrimas y sonrisas, Clara Elena Cabello de Orozco, su viuda, abrió su corazón a los lectores de EL HERALDO para recordar al hombre detrás del artista y revivir esos momentos familiares y musicales que mantiene intactos en su memoria.

“Cuando nos dieron la noticia del homenaje, sentí una emoción inmensa, pero también mucha nostalgia, porque son momentos en los que uno quisiera que ‘Rafa’ estuviera aquí disfrutando todo esto. Sé que él estaría feliz, gozando, porque estos homenajes resaltan a los artistas que dieron tanto por su género”.

Aquí Vicente Pérez y su adiós entre brincos

A su voz se asoma la ternura de quien vivió el vallenato no solo desde los escenarios, sino desde la intimidad del hogar. “‘Rafa’ en casa era un hombre tranquilo, casero, que disfrutaba estar con sus hijas y con los amigos. Le encantaba invitar gente a almorzar o cenar, y llenaba con su alegría esos días en los que no podía estar por los viajes”, recuerda la mamá de Kelly Johana, Wendy y Loraine.

Aunque el público conoció al carismático intérprete, Clara tuvo el privilegio de compartir su esencia más humana. “Rafael era alegre, detallista, pendiente de todos. Nunca olvidaba los cumpleaños, ni el Día de la Madre. Le gustaba hacer sentir especial a la gente que amaba”, confiesa.

Y si algo lo derretía, eran los niños. “En los cumpleaños de nuestras hijas se divertía como un niño más, organizando juegos, corriendo con ellas, comprando helados. Era un papá presente, cariñoso, muy familiar, la fecha del cumpleaños de las niñas era sagrada, no tocaba esos días”.

Además Llega el primer gran encuentro para amantes de los gatos

Cortesía

Amor a primera vista

Su historia de amor nació como producto de dos familias unidas por matrimonios cruzados. “Nos conocimos porque un hermano mío estaba casado con una hermana de él”, rememora Clara con una sonrisa. “Yo tenía apenas 16 años. Él llegaba con cualquier excusa a la casa, diciendo que traía encomiendas de parte de mi hermano, solo para verme. Hasta que un día me robó un beso… y ahí empezó todo”.

“Fue un amor a primera vista”, resume. Un amor que con el tiempo se convirtió en matrimonio y musa de varias canciones.

Al preguntarle qué tema representa mejor a su esposo, Clara no duda: “La creciente. Esa fue su primera gran canción y marcó el inicio de todo. Pero también Solo para ti, porque fue la primera que me compuso. Él estaba feliz de comenzar a escribir y esa canción nació del corazón”.

También Álbum ‘Los 3 golpes’ de Los Gaiteros de San Jacinto llega por primera vez a plataformas digitales

Con emoción, confiesa que La creciente fue también la canción que reveló su romance al mencionar su nombre. “Ahí fue donde toda la familia se dio cuenta de que teníamos amores escondiditos”, recuerda entre risas.

Para Clara, la magia del Binomio de Oro fue su identidad romántica. “Ellos nunca perdieron su estilo. Ese vallenato bonito, poético, que hablaba de amor. Eso es lo que la gente más extraña hoy. Rafael e Israel (Romero) siempre cuidaron esa esencia”.

Sobre su relación con El Pollo ‘Isra’, asegura que sigue siendo cercana y llena de cariño. “Ya no nos vemos tanto por los compromisos, pero hay un lazo muy fuerte. Nuestros hijos crecieron juntos. Soy madrina de Israel David, y él es padrino de Kelly Johana, somos familia”.

Más Mira al Centro celebra sus 20 años: dos décadas de mirar, descubrir y amar la ciudad

Cortesía Loraine, Kelly Johana, Clara, Wendy y Ella, durante el matrimonio de Israel David, hijo del Pollo ‘Isra’

Un legado que no muere

A pesar del paso de los años, Clara siente que el amor del público por Rafael no ha disminuido. “No hay día que no reciba un mensaje, un saludo o una muestra de cariño. Eso me llena el alma. Es muy bonito ver cómo la gente lo sigue queriendo, El amor es lo que mantiene vivo mis recuerdos de ‘Rafa’”, dice con la voz entrecortada.

Hoy, con una nieta de cuatro años llamada Ella, la vida le ha regalado nuevas alegrías, aunque cada una trae consigo un eco del pasado. “‘Rafa’ habría sido un abuelo loquísimo. Cada vez que veo a Ella, pienso cuánto la habría disfrutado, raro es el día que no se me escapa una lágrima”.

Clara adelantó que junto a sus hijas acompañarán el homenaje que el Festival Vallenato prepara para el Binomio de Oro. “Creo que lo más bonito será estar ahí, acompañar a Israel y agradecer al público por tanto cariño. Ver que después de tantos años la gente sigue queriéndolo tanto… eso llena el corazón”.

Lea El talento local se tomó el Malecón con la Feria Comercial de Barranquilla es Moda

Y si la vida le diera un minuto más junto a Rafael Orozco, no dudaría en decirle lo mismo que siempre sintió: “Que viviría una vida entera a su lado, llena de amor, como siempre lo hicimos”.