Barranquilla se prepara para ronronear de alegría. Este sábado 25 de octubre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., el Centro Comercial Villa Country (Puerta 2 – Piso 1) será escenario de “Barranquilla Ronronea”, el primer gran encuentro dedicado a los amantes de los gatos, un espacio gratuito pensado para toda la familia, donde la educación y el bienestar felino serán los protagonistas.

Lea aquí: Netflix estrenó el tráiler de Emily en París 5: ¿cuándo se estrena?

El evento se suma a la campaña “Si pudiera hablar, te diría gracias”, liderada por la Primera Dama de Barranquilla, Katia Nule, y la Gerencia de Desarrollo Social, con el fin de integrar una gran jornada de servicios y donación a favor de animales en condición de vulnerabilidad.

“Este es un encuentro que educa y moviliza a la ciudad hacia la tenencia responsable. De la mano de la campaña ‘Si pudiera hablar, te diría gracias’, invitamos a aprender, adoptar, donar y celebrar la vida junto a nuestros felinos”, expresó Lilibeth Noriega, representante de la Fundación PetLovers, una de las organizaciones aliadas del evento.

Una experiencia para toda la familia

“Barranquilla Ronronea” ofrecerá una completa agenda de actividades: adopciones responsables, puntos de donación para apoyar refugios locales, una zona de juegos y masajes relajantes para gatos —con aire acondicionado para su comodidad— y un set de fotografía para capturar un recuerdo familiar junto a las mascotas.

La iniciativa busca educar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y fomentar una cultura pet friendly en la capital del Atlántico. Además, será una oportunidad para que los asistentes aprendan sobre cuidado, alimentación, salud y bienestar emocional de los felinos, mientras apoyan causas solidarias.

Le puede interesar: Shakira hará historia en Cali con una fusión musical junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

Con “Barranquilla Ronronea”, la ciudad reafirma su compromiso con el respeto y la protección animal, en una jornada donde la empatía, el aprendizaje y los ronroneos serán los grandes protagonistas.