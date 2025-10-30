El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a favor de la bebé de 10 meses que fue rescatada de las aguas del río Bogotá el pasado 27 de octubre, luego de que su madre la arrojara y posteriormente se lanzara también, en el sector de Puente de Lata, localidad de Engativá.

Gracias a la rápida reacción de dos policías de la Metropolitana de Bogotá y de un ciudadano, ambas fueron sacadas con vida del afluente. La menor fue trasladada inicialmente al Hospital de Engativá y luego remitida al Hospital Simón Bolívar, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricto seguimiento médico.

X @UltimaHoraCR Policías salvaron a una niña de 10 meses en el río Bogotá

Hasta el centro asistencial se desplazaron funcionarios de la Defensoría de Familia, quienes se reunieron con pediatras y trabajadores sociales para conocer el estado de salud de la niña e iniciar la verificación de sus derechos.

De manera paralela, el ICBF adelanta entrevistas con el padre y otros familiares para determinar cuál sería el entorno más adecuado para la protección de la bebé. Mientras avanza este proceso, la entidad asumirá de forma temporal su custodia y acompañamiento psicosocial.

La madre fue enviada a prisión

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la madre de la menor, a quien se le imputó el delito de tentativa de homicidio. La mujer no aceptó los cargos.

Según las primeras versiones, la mujer llegó con su hija al sector del río y, pese a los intentos de los uniformados por persuadirla, terminó lanzando primero a la bebé y luego arrojándose ella misma. Uno de los policías relató: “Al ver que la niña caía al río, reaccionamos de inmediato. Mi compañero tomó a la menor y yo me dirigí a la mujer para ponerla a salvo”.

Fiscalía General la Nación/Cortesía

La comunidad de Suba y Engativá destacó la valentía de los uniformados, quienes se lanzaron al agua para evitar una tragedia. “Nosotros desde nuestra formación en las escuelas juramos siempre llegar hasta las últimas instancias para salvarle la vida a todos los bogotanos”, expresó el teniente coronel Jhon Díaz.