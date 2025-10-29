Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer señalada de atentar contra la vida de su hija de 10 meses, al arrojarla al río Bogotá, este lunes 27 de octubre.

Leer más: Clan del Golfo habría asesinado a dos jóvenes en Antioquia tras acusarlas de tener vínculos con las Farc

Las autoridades indicaron que la mujer, con la menor en brazos, se dirigió al sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo, de la localidad de Engativá. Desde allí, a la orilla del afluente, habría arrojado al río a la pequeña.

A pesar de la acción de la madre, la menor fue rescatada por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, tras intentar persuadirla sin éxito.

Lea también: Video: ataque sicarial que dejó dos muertos en Bosa quedó registrado en cámara

Luego del trágico hecho, la niña fue trasladada a un centro asistencial por complicaciones en su salud.

Por este caso, la Fiscalía le imputó a la mujer el delito de tentativa de homicidio, cargo que no fue aceptado.