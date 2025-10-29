Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’ y noveno capturado por su presunta vinculación en el magnicidio del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.

El señalado fue presentado ante un juez de control de garantías y procesado por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos, imputaciones que se rehusó a aceptar.

La aprehensión de ‘El Viejo’ se produjo el pasado lunes en la vereda Brisas del Güejar, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con las autoridades, su ubicación fue posible gracias a meses de rastreo e interceptaciones que permitieron determinar que se ocultaba en una zona rural.

Alias El Viejo realizó seguimientos a Miguel Uribe

De acuerdo con la Fiscalía, ‘El Viejo’ a habría sido contactada para que organizara todo lo relacionado con el ataque cometido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

En las investigaciones se estableció que presuntamente le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

Alias El Viejo también estaría involucrado en labores previas de seguimiento al precandidato presidencial. Una de estas, en marzo de 2025, cuando Miguel Uribe fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

Además, los elementos materiales probatorios lo ubicaron en una reunión en el barrio Danubio Azul, en la que presuntamente le entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, el arma de fuego utilizada en el atentado, la cual había sido modificada para aumentar su letalidad.

El 14 de junio, una semana después del ataque, Pérez Marroquín le suministró dinero y un celular a Katherine Martínez, y facilitó su huida a Caquetá. Allí integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc, al parecer, la recibirían y la entrenarían en tácticas de francotirador y manejo de drones.

Asimismo, la Fiscalía señaló que ‘El Viejo’ desde 2022, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y la instrumentalización de menores, entre otras conductas delictivas perpetradas en Bogotá y varias zonas del país.

Por estos hechos, un juez con función de control de garantías avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía contra Pérez Marroquín.