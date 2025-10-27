El exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira conocido como Ronaldinho Gaúcho, de 45 años, lanzó su nuevo álbum llamado “Bruxaria 051”.

Este trabajo discográfico está cargado de ritmos latinos, colaboraciones y una personalidad tan libre como la que lo caracterizó en el fútbol, indican los medios especializados.

Asimismo, el proyecto llega de la mano de Tropa do Bruxo, un colectivo brasileño de hip hop que acompañó al exjugador en la creación, composición e interpretación de las canciones.

¿Qué trae el nuevo álbum de Ronaldinho?

La producción estuvo liderada por CP no Beat, referente del funk y la escena trap en Brasil. “Bruxaria 051” reúne 22 temas que exploran sonidos del funk carioca, el trap y el hip hop contemporáneo.

El disco también incluye colaboraciones con reconocidos artistas como: MC Hariel, Lourena, Dexter, DJ Chernobyl, MC Menor JP y MC Kadu.

El anuncio del álbum llegó primero a través de sus redes sociales, donde publicó la portada y una lista completa de temas, acompañada del mensaje: “La magia se convirtió en música. Un sueño nacido en las calles se convirtió en arte”.

No obstante, Ronaldinho continúa participando en eventos deportivos, partidos de exhibición y apariciones públicas alrededor del mundo.