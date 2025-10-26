El presidente Gustavo Petro sostuvo este viernes un fuerte cruce de mensajes en su cuenta de X con la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, luego de que la comunicadora saliera en defensa de Juan Carlos Pinzón, a quien el mandatario había cuestionado públicamente.

El intercambio comenzó cuando el Jefe de Estado sugirió a Pinzón reconocer que tendría un familiar preso en Estados Unidos por narcotráfico. Dávila reacciono asegurando que “nadie tiene la culpa de lo que haga un familiar, excepto que se sea cómplice y haga parte del plan delictivo”, y comparó la afirmación con el proceso judicial contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Mejor mire a su alrededor, su hijo Nicolás Petro está llamado a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Él confesó que recibió plata de un ex narco (Santander Lopesierra) para la campaña de su papá, Gustavo Petro, y que tomó una parte para él y otra la gastó en “logística” de la campaña. También contó que usted sabía todo lo de Euclides y las platas en efectivo, miles de millones”.

La respuesta del presidente no se hizo esperar. Petro cuestionó a Dávila mencionando el pasado judicial de integrantes de la familia Gnecco, de la que hace parte su esposo.

“¡Ay hermana! mire a su alrededor y sabrá que su suegro traficó con cocaína y el hermano de él, asesinó a muchos colombianos caribeños humildes en el periodo de la gobernanza narcoparamilitar en Colombia; le he dicho al mundo la verdad sobre el poder mafioso que llamo desde ahora: gobernanza paramilitar”.

Recordó que dedicó una década de su vida a investigarlo, y que develó la articulación del poder político y el poder económico con el narcotráfico de cocaína.“Lo he analizado desde la ciencia de la economía política y sé que intenta engullir al Estado colombiano y su sociedad, y al Caribe todo, por dónde entró la conquista, es un fascismo articulado a la mafia: exportaron miles de toneladas de cocaína e hicieron una mafia “schifa” en todas partes y en el César, Magdalena y la Guajira”, sostuvo.Agregó que “lo hicieron” en todas las regiones de Colombia que dieran al mar o a los ríos.“Tú escogiste a tu esposo, y no digo nada de tu esposo, en él tienes que concentrarte, pero sobre ti se mueven las atmósferas de la mafia”, expresó el Presidente.

El mandatario también lanzó interrogantes a Dávila sobre reuniones que, según él, la precandidata sostuvo con congresistas estadounidenses, y la acusó de no revelar supuestos vínculos de sus fuentes con narcotraficantes investigativos.

“¿Le dijo señora periodista/candidata esos datos a los congresistas estadounidenses a los que visitó? Y, ¿les dijo, acaso, cuando les habló de mi hijo, que sus fuentes relacionadas con la investigación sobre las conductas de él, eran y son investigadas en la fiscalía, por personas “influenciadas” por los narcos Marset y Julio Lozano, ambos expresidiarios de las cárceles de los EEUU condenados por narcotráfico, y en guerra contra el actual presidente de Colombia?”.

De igual forma, mencionó interceptaciones ilegales a comunicaciones de su campaña presidencial y pidió que se haga pública la totalidad de esas grabaciones.

“Y le pedí que publicara toda la grabación ilícita porque, para mí, es una de mis mayores defensas de mi vida política, pues ilícitamente supieron y vieron casi en directo, las comunicaciones verbales, de mi campaña electoral política durante meses seguidos. Un mega Watergate pero al revés”.

Petro concluyó diciendo que “lucharé contra las mafias y su capitalismo ilegal, dado que su poder mortífero ha desencadenado el genocidio en Colombia”.