El presidente Gustavo Petro se despachó contra el exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, luego que este le pidiera que se callara en medio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia.

Recientemente, Pinzón aseguró que el presidente Petro es el responsable de las decisiones administrativas adoptadas por el gobierno estadunidense, que este viernes confirmó la suspensión de ayudas económicas a Colombia.

“Quien ha provocado todo este desastre es Gustavo Petro. En eso nadie se equivoque”, dijo el funcionario. Además, aseguró que le recomendaría al mandatario colombiano “que se calle, que se atempere y que piense en el bien del país.”

Orlando Amador Precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Economista y ex ministro de Defensa de Colombia

Asimismo, afirmó que el presidente Petro “odia a Colombia. Y claro, el presidente Trump, todo el mundo lo conoce, es una persona que reacciona en caliente. Pero lo cierto es que aquí hay unas provocaciones muy fuertes”.

Ante estos señalamientos, el mandatario se fue lanza en ristre contra Pinzón a través de redes sociales.

“A Juan Carlos Pinzón le recomendaría que antes de hablar, diga que tiene un tío preso por narcotráfico en EEUU, yo no tengo ningún familiar siquiera comprometido en esas aventuras codiciosas.”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Casi todos los que fueron a EE. UU. tienen familiares cercanos metidos en el narco y en los narcoparas. Es la doble moral de una política fracasada que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados.”

Seguidamente, Pinzón respondió a Petro afirmando que “todo delincuente debe pagar por sus delitos, sin importar su nombre, familia o su poder, tiene que estar en la cárcel.”

“Eso debe funcionar, incluso, para usted y su familia. Ningún colombiano debe estar por encima de ley. Quien haya estado afiliado a grupos terroristas, actividades criminales, facilitado la expansión del narcotráfico o participado en graves hechos de corrupción, debe estar tras las rejas.”, agregó.

Además, expresó: “lo que usted está haciendo es pusilánime con Colombia; lo que yo haré siempre es defender los intereses de Colombia. Esa es la gran diferencia”.

Al rifirrafe se sumó la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien señaló al presidente Petro de “delincuente”.

“Petro, le recomendaría que antes de hablar de Juan Carlos Pinzón, diga que usted fue un delincuente, que hizo parte de un grupo terrorista que mataba personas, secuestraba y extorsionaba, que se alió con Pablo Escobar para asesinar a los magistrados y tomarse a sangre y fuego el Palacio de Justicia. El problema, que es sus familiares lo tienen a usted.

Y qué tal la gente que lo rodea en su Gobierno corrupto. Todos los ex M-19 y los ladrones. O los que lo apoyan, como María José Pizarro, que no tiene la culpa de ser hija del criminal Carlos Pizarro. Entonces como dice Pinzón, “cállese”, puntualizó.