Luego de la inclusión en la denominada ‘Lista Clinton’, el presidente Gustavo Petro infirmó en sus redes sociales que se iba a defender en Estados Unidos y que estaría representado por el abogado Dan Kovalik.

Ahora, este abogado anunció que están planeando tomar acciones legales en contra del presidente Trump en Estados Unidos.

En entrevista con NBC News, Kovalik dijo que las medidas de la administración Trump son “por razones puramente políticas” que citan la defensa propalestina del presidente colombiano y su oposición a una intervención militar en Venezuela.

“De eso se trata. No se trata de nada más, y vamos a impugnarlo”, declaró Kovalik. Reconoció que aún no decidido la jurisdicción donde se presentará el caso.

También declaró que también están considerando presentar una demanda por difamación en contra de Trump y que este caso sería presentado en Florida.

“Incluso antes de la designación de la OFAC, pensábamos presentar una demanda por difamación contra Trump, y también lo estamos investigando. Por lo tanto, creemos que esto es difamatorio, por supuesto”, dijo Kovalik en la entrevista.

Hay que recordar que junto a Petro, también fueron incluidos en la ‘Lista Clinton’ Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos, y el ministro de Interior, Armando Benedetti.

“Sí, es un líder del narcotráfico. El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”, dijo Trump este viernes antes de partir a Asia, reiterando lo que ya había declarado sobre Petro en días anteriores.

Petro en su momento reaccionó en X con duras palabras: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”.