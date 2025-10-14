El superintendente Nacional de Salud, doctor Giovanny Rubiano García, salió de su cargo este martes 14 de octubre.

De acuerdo a información difundida por La W, Rubiano habría asegurado que la decisión estuvo motivada por ‘asuntos políticos’, y que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien le solicitó que renunciara.

Sin embargo, al no haber presentado la renuncia como se lo habían pedido altos funcionarios, y a la espera de tener una reunión con el jefe de Estado, fue declarado “insubsistente”.

Según el medio antes citado, el exsuperintendente manifestó que el Gobierno necesita “ajustar los votos para que pase la reforma a la salud”, y por ello lo despidieron.

No obstante, desde el Ministerio de Salud señalan que la salida de Rubiano no está motivada por asuntos políticos, sino por su gestión en la Superintendencia, y en particular por su trabajo en cuanto a la intervención de las EPS.

Cabe recalcar que, esta mañana Rubiano no asistió al debate convocado en la Comisión VII de la Cámara sobre la Nueva EPS, evento al que, según versiones del congresista Andrés Forero, no acudió porque le habrían exigido presentar previamente su carta de renuncia.

Según allegados, Rubiano justifica su salida con “motivos de salud” derivados de tensiones políticas. El superintendente estuvo en el cargo durante 11 meses.

“El Superintendente Nacional de Salud, doctor Giovanny Rubiano García, presentó su renuncia al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, poniendo a disposición su cargo y comprometido con hacer una entrega ordenada y eficiente de sus funciones”, se lee en el breve mensaje emitido públicamente por la entidad.