Tras la salida del cargo de Giovanny Rubiano García, este miércoles fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República la hoja de vida del médico Bernardo Camacho como superintendente Nacional de Salud.

Bernardo Camacho se desempeñó recientemente como agente interventor de la Nueva EPS, cargo que ostentó desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Es médico cirujano de la Universidad Nacional y tiene maestrías en medicina transfusional y gestión de ciencia e innovación.

Camacho reemplazaría en la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud a Giovanny Rubiano García, quien estuvo 11 meses en el cargo y salió de este el martes 14 de octubre.

De acuerdo con información difundida por ‘W Radio’, Rubiano habría asegurado que la decisión estuvo motivada por ‘asuntos políticos’, y que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien le solicitó que renunciara.

Sin embargo, al no haber presentado la renuncia como se lo habían pedido altos funcionarios, y a la espera de tener una reunión con el jefe de Estado, fue declarado “insubsistente”.

Según el medio antes citado, el exsuperintendente manifestó que el Gobierno necesita “ajustar los votos para que pase la reforma a la salud”, y por ello lo despidieron.

No obstante, desde el Ministerio de Salud señalan que la salida de Rubiano no está motivada por asuntos políticos, sino por su gestión en la Superintendencia, y en particular por su trabajo en cuanto a la intervención de las EPS.