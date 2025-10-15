Más de 50 congresistas de todos los partidos políticos del país presentaron como constancia una declaración de respaldo incondicional al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, a propósito de las “acusaciones injuriosas y calumnias” que hizo el pasado martes el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre.

El documento inicia rechazando “de manera categórica las afirmaciones calumniosas e injuriosas” que “no solo lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida, sino que además constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país”.

Agrega la constancia que “es deber de quienes ejercemos funciones públicas preservar el respeto y la armonía entre las distintas ramas y órganos del poder público” y añade que “el ejercicio de la función pública exige prudencia, responsabilidad y mesura”.

Por ello, se lee, la treintena de parlamentarios de distintas vertientes manifiestan: “Queremos destacar la labor transparente, diligente y decidida que ha venido desempeñando el señor procurador”, subrayando que “su gestión se ha caracterizado por el diálogo respetuoso entre poderes, la búsqueda de consensos y la promoción de soluciones institucionales y colectivas frente a los desafíos que enfrenta la Nación”.

“La democracia se fortalece con argumentos, no con agravios; con diálogo, no con ataques personales”, concluye la misiva.

Entre los firmantes aparecen el presidente del Congreso, Lidio García, así como Mauricio Gómez Amín, Germán Blanco, Óscar Barreto, Miguel Angel Pinto, Jorge Benedetti, Carlos Fernando Motoa, Antonio Zabaraín, John Jairo Roldán, Jaime Durán, Pedro Flórez y Alex Flórez, y otros.

Montealegre rechazó el pasado martes la investigación que le abrió la Procuraduría por presunta participación en política.

Por ello, anunció el titular de la cartera del derecho, denunciaría al procurador Eljach Pacheco por el delito supuesto de prevaricato.

Montealegre dijo en la emisora W Radio que el jefe del Ministerio Público con el proceso en su contra busca “amordazarlo” y agregó que está “aliado” con el abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella para ello.

“Ahora, los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme: por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach”, aseveró.

Y aseveró que en una oportunidad previa investigó a Eljach por un supuesto “hecho de corrupción” en el que también estaría, sostuvo, De la Espriella: “Prevaricato. Porque hace varios años investigué a Gregorio Eljach, por un acto de corrupción que cometió con el abogado de la mafia, Abelardo De la Espriella”.