El Consejo Nacional Electoral, CNE, mantuvo este martes en firma la decisión de no incluir a Colombia Humana, movimiento del presidente Gustavo Petro, y Progresistas, liderado por la senadora de María José Pizarro, en la fusión del Pacto Histórico como partido único.

La decisión, comunicada públicamente, confirma que solo Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista cumplen con los requisitos legales para unificarse.

Por su parte, con respecto a la Colombia Humana, el órgano electoral señaló: que no se cumplió el “cuórum estatutario en el artículo 72 de sus estatutos para decidir su fusión, circunstancia que impide a esta corporación admitir su participación, en garantía del resto a sus propias normas internas y de las mayorías que la colectividad definió para tales efectos”.

En este sentido, el CNE resolvió “no reponer la Resolución No. 09673 del 17 de septiembre de 2025, por medio de la cual se decidió sobre la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico, como consecuencia de la fusión del Movimiento Político Colombia Humana, el partido Unión Patriótica, el partido Polo Democrático Alternativo, el partido Comunista Colombiano, el partido Progresistas y la minga indígena política y social”.