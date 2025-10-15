Tras la nueva polémica por la consulta del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro concluyó que “la consulta sigue” y agregó que votará en ella el próximo 26 de octubre.

“La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre”, anunció en su cuenta de X el mandatario

Esto luego de que citando declaraciones del precandidato presidencial del Pacto Histórico y ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero -quien pidió su retiro de la consulta-, Petro había hecho una publicación aseverando que habían desbaratado el mecanismo de votación interno.

“El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático”, había escrito el jefe de Estado en sus redes.

Por su parte, los otros dos precandidatos del Pacto, la ex ministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda, cuestionaron la decisión de la corporación de la Organización Electoral pero informaron que se mantendrían en la consulta.