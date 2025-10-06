El Ejército Nacional logró abatir a tres integrantes del grupo armado organizado 57 Yair Bermúdez, entre ellos un cabecilla de esta estructura criminal en el municipio de San Pedro, en Valle del Cauca.

Los combates entre el grupo armado y el Ejército tuvieron lugar exactamente en la vereda Buenos Aires de la mencionada población vallecaucana donde también se logró la captura de otro integrante que resultó herido en el intercambio de disparos.

La institución castrense también pudo incautar elementos pertenecientes a la organización criminal entre los que figuran 4 fusiles, 2 armas cortas, 18 proveedores, 580 cartuchos, chalecos y material de intendencia.

“Gracias a la inteligencia militar y al trabajo articulado con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, se evitó un ataque que pretendía alterar la seguridad en el Valle”, apuntó el Ejército Nacional mediante un comunicado.

Mientras tanto, en el municipio de Jamundí, también en el Valle del Cauca, fue capturado uno de los cabecillas de las finanzas del frente Jaime Martínez.

Durante esta captura también se registraron fuertes combates en el corregimiento de San Antonio, zona rural de la municipalidad.