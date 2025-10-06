El jefe negociador del Gobierno de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este domingo que, por “tres vías distintas”, advirtió a Estados Unidos de un supuesto plan de “sectores extremistas de la derecha local” para poner “explosivos letales” en la embajada del país norteamericano en Caracas, como parte, señaló, de una “operación de falsa bandera”.

En un comunicado difundido en su canal de Telegram, el también presidente del Parlamento dijo que, además, se ha “advertido de estos hechos a una embajada europea”, que no precisó, con el fin de que “se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático” de EE.UU., país con el que Venezuela no tiene relaciones desde 2019.

“Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege”, afirmó Rodríguez, quien calificó el presunto plan como una “grave amenaza”.

El diputado hizo esta denuncia en un contexto marcado por el despliegue militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela para combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, un argumento rechazado por Caracas, que insiste en que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

Este mismo domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las Fuerzas Armadas de su país ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe, a la vez que sugirió que la nación norteamericana podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

Recientemente, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV, a través de una carta, su “apoyo especial” para “consolidar la paz” del país caribeño, según informó el canciller, Yván Gil.

El pasado sábado, se llevaron a cabo ejercicios de organización en Venezuela para, dijo Maduro, afinar “aún más todos los mecanismos de defensa territorial”.

EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.