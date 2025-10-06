María Esperanza Castro García, una mujer de 71 años, de Salamina, Caldas, relató su historia tras permanecer once años en cautiverio psicológico y físico bajo el dominio de una mujer que se hacía llamar Cielo, supuesta líder espiritual que utilizaba la religión como herramienta de manipulación.

El testimonio fue revelado en el podcast Vamos pa’ eso, donde Castro narró cómo fue aislada de su familia, despojada de su libertad y sometida a condiciones de abuso durante más de una década.

Según contó, su vida cambió tras conocer a Cielo en el municipio de Mesitas, a través de una amiga llamada Carmensa, dueña de un restaurante. La falsa guía espiritual se presentaba como una mujer con “dones divinos” capaces de revelar el destino de las personas, y poco a poco ganó la confianza de María Esperanza, quien terminó integrándose en el grupo que esta lideraba.

Vamos pa' eso María Esperanza Castro García duró once años secuestrada por una mujer que decía ser la hija de Dios

Con el paso del tiempo, Cielo, quien se autodenominaba “la novia del cordero”, impuso un sistema rígido de control que incluía aislamiento total, castigos físicos y restricciones extremas, justificadas bajo supuestos mandatos religiosos.

Durante esos once años, la víctima fue obligada a trabajar sin descanso, perdió el acceso a su dinero y no podía comunicarse con su familia. La comida, el descanso y la atención médica dependían completamente de las decisiones de la mujer que la mantenía cautiva.

“Todo estaba bajo su control. No podíamos usar celulares ni ver a nadie. Por cualquier cosa nos encerraban en una bodega, sin cobijas, aguantando frío”, relató la víctima.

María Esperanza también aseguró haber sufrido golpizas y humillaciones constantes. En una ocasión, Cielo la golpeó con un palo por no haber respondido un mensaje a tiempo. Su salud se deterioró al punto de sufrir un infarto y un herpes zóster, enfermedades por las que nunca recibió atención médica.

“Me dijo que era un castigo de Dios y que no podía darme medicinas, porque eso iba en contra de la voluntad del Padre. Ella me miraba y me decía: ‘Gran varona eres. No perteneces a este mundo. Serás rica, millonaria, traspasarás fronteras. Dios te habla’. Los que estábamos dentro del grupo no teníamos derecho a familia, a nadie. Por cualquier cosa, encerraban a uno en la bodega, sin cobijas, aguantando frío”, dijo.

Después de once años la mujer logró escapar y llegó hasta su casa gracias a la ayuda de desconocidos y, aunque aún enfrenta secuelas físicas, ha recuperado su libertad y decidió hacer pública su historia para prevenir que otras personas caigan en situaciones similares.

“Fueron años de dolor, pero también de resistencia. Ahora quiero que nadie más viva lo que yo pasé”, afirmó.