El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, reiteró este jueves en un comunicado que las protestas contra el gremio de los industriales en el país, relacionadas con el tema de Palestina, son “absurdas, peligrosas y equivocadas”.

“La ANDI ha sido escogida, sin ningún fundamento, como el objeto de las protestas en Colombia, relacionadas con la distribución de la flotilla activista de apoyo a Palestina. Por supuesto es una situación absurda, pero también es una situación peligrosa y equivocada”, advirtió el dirigente empresarial.

Expuso en este sentido que el pasado miércoles estuvieron los manifestantes hasta altas horas de la noche en la sede de la asociación de industriales en Bogotá, donde “se presentaron algunos hechos de violencia, y han amenazado con continuar el día de hoy (jueves) con los mismos”.

Por ello, Mac Master expresó que se hace “muy valioso el apoyo de todos para rechazar y suspender esta situación que no ha debido suceder nunca”.

El pasado miércoles, el presidente de la ANDI ya había manifestado en sus redes sociales su rechazo por “los ataques y el asedio al que han sido sometidos la @Andi_colombia, sus instalaciones y sus funcionarios. La estrategia política de polarización y la necesidad de buscar siempre un enemigo es equivocada y en particular en este caso haber escogido a la ANDI es tan equivocada como inaceptable”.