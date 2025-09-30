La conocida modelo y futbolista paisa Juliana López fue detenida en el 2015 en un aeropuerto de China, luego de que le hallaran 610 gramos de cocaína escondidos en un computador. El caso conmocionó a todo el país.

La joven fue condenada a 15 años de prisión, porque China es muy extrema con las leyes de narcotráfico; sin embargo, podría quedar en libertad cuatro años antes de cumplir su condena, es decir en 2026.

Desde entonces la vida de la recordada presentadora de televisión local y participante de varios equipos de fútbol femenino de su ciudad, cambió para siempre. Tenía tan solo 21 años cuando fue a prisión por tráfico de estupefacientes, lejos de su familia y de su tierra natal.

Redes sociales Juliana López trabajó en la televisión local de Antioquia

Después de permanecer una década tras las rejas, La Red dio a conocer una emotiva carta que Juliana envió a su madre en 2021, en la que expresaba su amor hacia ella y le contaba cómo transcurrían sus días en la cárcel china.

“Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. (…) Aquí la gente se asombra y me dicen que yo tengo mucha gente que me quiere”.

Leer más: Reclusa trans abusó sexualmente de 7 mujeres internas en la prisión y las contagió de sífilis

Agregó: “Para bien o mal sigue tanta gente pendiente de nosotras, pero yo lo veo como una bendición de Dios (…) La situación aquí es cada vez más estresante“, enfatizó la modelo, contándole que durante esos seis años se había dedicado a trabajar y estudiar.

“Mucha presión laboral. Ahora cada mes nos hacen examen. Entonces, también presión estudiando”, se lee en la carta revelada por el medio antes citado.

Cabe destacar, que al poco tiempo, la madre de Juliana López, Nubia Sarrazola, tomó la decisión de dejarlo todo en Colombia y viajar a China para acompañar a su hija, y no por un tiempo definido, sino hasta que la joven pudiera quedar en libertad.

Aunque solo podía verla una vez al mes, media hora, o a veces una hora dependiendo de su comportamiento en prisión, el sentir cerca a su madre, estando a 15.000 km de su tierra natal y sus seres queridos, significó su fuerza para enfrentar la difícil situación.

Ver también: Recuperan terreno donde invasor había construido ilegalmente una mansión con piscina y jacuzzi

Según El Tiempo, la adaptación de la madre a esa nueva vida, con una cultura tan distinta a la colombiana, no fue nada fácil, incluso un hombre en China le tendió la mano en 2019, dejándola vivir en su casa durante un año.

Con el tiempo, Nubia Sarrazola logró estabilizarse en el país asiático, conseguir trabajo y arrendar su propia casa. Desde entonces, sus ingresos son divididos para sus gastos personales y la cuota mensual que le entrega a su hija en la cárcel.

Aunque la colombiana podría quedar libre en 2026, es probable que no regrese al país, pues teme por su vida, según reveló La Red. La estadía de su madre también depende de la situación judicial de Juliana.