“Paga y gana” es la nueva campaña de Nequi que busca incentivar el uso de sus servicios mediante la entrega de premios en dinero por muchos pagos en la aplicación.

“Él estaba buscando que le quitaran la visa”: excanciller Camilo Reyes sobre decisión de Estados Unidos contra Petro

Eventual mesa de negociación entre alias Castor y Digno Palomino ya tiene el aval de Petro, según reveló director de la DNI

Video: dos motociclistas chocaron contra un camión y salieron expulsados por el aire en la vía Bogotá - Villeta

Esta campaña estará vigente entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, y a los usuarios que participen podrán ganarse desde $20.000 hasta $25 millones, solo realizar pagos o transacciones.

Si usted es de los que tiene su tarjeta Nequi Visa, ya sea física o digital, también estará participando por un premio mayor de $100 millones, redimible en la plataforma Tu360 Compras, en la sección de movilidad.

¡Hola, JLU!

La campaña ve entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025



Te dejamos los TyC para que veas la manera de ser contractados y la forma de concursar. 👉️ https://t.co/Bx0QjVkMIE



¡Te queremos!💜 — Nequi (@Nequi) September 26, 2025

¿Cómo participar?

La aplicación indica que podrán participar personas naturales mayores de 18 años que tengan una cuenta activa en Nequi, ya sea un depósito de bajo monto o una cuenta de ahorros.

Deberá registrarse a través de la notificación que aparece en la app (en la sección “Sugeridos Nequi” o en la campanita de la parte superior derecha).

¿De qué trata el EES, el sistema en el cual deberán registrarse los colombianos para viajar a Europa?

Después tiene que hacer transacciones válidas durante el periodo de vigencia de la campaña. Casa transacción le da una oportunidad de ganar en los sorteos semanales.

Lo que tiene que hacer es pagar transacciones válidas durante el periodo de vigencia de la campaña, pagar servicios como el internet, los servicios públicos, etc. Que pueda pagar en los comercios electrónicos usando el botón Nequi (diferente al botón PSE).

Nequi Lo que tiene que hacer es pagar transacciones válidas durante el periodo de vigencia de la campaña, pagar servicios como el internet, los servicios públicos, etc. Que pueda pagar en los comercios electrónicos usando el botón Nequi (diferente al botón PSE).

Asimismo, pagando o transfiriendo con QR Nequi, incluyendo QR interoperable y QR Bancolombia; pagos recurrentes mediante el botón de suscripciones; recibir pagos o transferencias a través de las llaves Nequi y recibir remesas del exterior.

Igualmente, si realiza Transferencias desde PayPal o Payoneer hacia Nequi; compra de seguros en la app con aseguradoras aliadas y recarga de cuenta Trii desde la app Nequi.

¿Cómo saber si ganó el premio con Nequi?

Si realizó todas estas transacciones esté muy pendiente de las notificaciones de la app, representado por la campanita ubicada en la parte superior derecha.

Si fue seleccionado le avisarán por ese medio. Para aceptar el premio, se debe confirmar el mensaje en un plazo de dos días calendario.

Subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, le responde a Daniel Quintero sobre su visa

“Es importante destacar que Nequi no solicita información confidencial como claves o códigos por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas. Toda comunicación oficial se realiza a través de los canales verificados: la app, el sitio web nequi.com.co, redes sociales oficiales y la línea de atención 300 600 0100”, indicaron.