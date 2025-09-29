Las imágenes de un grave accidente que se registró en la mañana del 26 de septiembre en la vía Bogotá – Villeta se empezaron a difundir en redes sociales. En el video se muestra el momento exacto en el que dos motociclistas colisionan contra un camión tipo Turbo que estaba parqueado en sentido contrario.

En el video también se puede notar cómo uno de los motociclistas pierde el control de su vehículo y sale expulsado “volando por los aires”. Las motos quedaron destrozadas, pero ambos ocupantes resultaron solo con lesiones leves.

En redes sociales los comentarios indican que en este suceso, por lo aparatoso, es un “milagro” que los motociclistas hayan resultado sin heridas graves.

En redes también está circulando otro video en el cual se nota a los motociclistas poniéndose de pie por sus propios medios, lo que llevó a los usuarios a destacar que la indumentaria adecuada también fue crucial para que salvaran sus vidas.

En el lugar se detuvieron varios motociclistas y conductores para auxiliar a las personas accidentadas. Se observa que una de las motocicletas quedó debajo del camión y la otra chocó por un lado y se deslizó por unos metros.

“Gracias a esas chaquetas y pantalones que los protegen, se salvaron; pero qué miércoles no tener cuidado con los demás actores viales”, se lee en uno de los comentarios de la publicación.

Algunos otros comentarios señalan que el derrame de aceite en la vía pudo haber sido la causa, aunque otros destacan que iban a exceso de velocidad.