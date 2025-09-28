El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, le respondió irónicamente al ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien había expresado en redes sociales su apoyo al presidente Gustavo Petro luego de que le fuera revocada su visa estadounidense.

Quintero había afirmado estar dispuesto a renunciar a su propia visa en solidaridad con Petro: “Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi presidente”.

Washington, a través de Landau, le contestó tajante el comentario al ex mandatario de la capital antioqueña con una frase: “A la orden”.

Landau agregó al mensaje una imagen en la que se autoproclama el “quitavisas”, reemplazando el símbolo de Batman por el logo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Sin embargo, por ahora Washington no ha informado oficialmente sobre el retiro de la visa a Quintero ni si su petición será atendida.

Seguidamente, Quintero respondió a Landau: “Puede pasar por ella cuando quiera, a diferencia de Vicky Dávila y Aberlardo De la Espriella, yo no soy un vendido. Mi compromiso es con Colombia y con la humanidad. Ninguna presión, amenaza, hará que el mundo calle ante el genocidio en Gaza. Por dignidad y coherencia, dejé vencer la visa de los Estados Unidos después que Trump permitió el uso de sus armas para quemar vivos a más de 20 mil niños en Gaza”, dijo Quintero.

Asimismo, aseguró que de llegar a la presidencia mantendrá la misma línea del presidente Gustavo Petro con relación a la defensa del pueblo palestino.

“El holocausto tiene que parar, y si es necesario un ejército por la humanidad que vaya en defensa y protección de los niños en Gaza, Colombia estará ahí”, puntualizó.