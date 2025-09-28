El pasado jueves 25 de septiembre, la comunidad hizo un llamado a la Policía Nacional por la presencia de dos jóvenes sospechosos que se encontraban en el barrio San Judas, en Barrancabermeja, Santander.

Los agentes acudieron al lugar pero al llegar y pedir su identificación, fueron atacados a tiros por los hombres. Rápidamente la Policía reaccionó e hirió en el hombro derecho a uno de los jóvenes identificado como lesionado Jorge Andrés Bustamante Grimaldo, de 19 años.

Mientras que, el otro joven identificado como Nelson Enrique Rangel Núñez, resultó también herido pero al llegar al centro asistencial lo hizo sin signos vitales.

Fueron incautados una motocicleta marca Victory, color negro, en la que se movilizaban los presuntos delincuentes, y un revólver.

Asimismo, Rangel Núñez tenía antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.

Igualmente, el otro joven fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.