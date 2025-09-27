Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, artistas colombianos, fueron encontrados en las afueras de la Ciudad de México desmembrados. Se trata de un doble crimen que tiene conmocionados a ambos países y que incluso tuvo repercusión en las presidencias de las dos naciones.

La cronología de lo sucedido señala que el 14 de septiembre los músicos colombianos viajaron a México para una presentación en un evento en Polanco. Se presentaron en la discoteca Electrolab en un acto llamado ‘Sin Censura Independence Day’. Además, tenían programado presentarse en un concierto privado en Iztapalapa el 16 del mismo mes.

El 17 de septiembre fue cuando se reportó la desaparición de los artistas. Lo hizo la modelo venezolana Angie Miller, quien de acuerdo a lo que han investigado las autoridades, y que citó El Tiempo, mantenía comunicación con ellos.

La mujer publicó un mensaje en redes sociales solicitando ayuda para encontrarlos. Sin embargo, se investiga si este mensaje pudo haberse publicado como coartada para encubrir el crimen.

Pero, varios días antes de que fueran reportados como desaparecidos, ya los cuerpos de los artistas ya se encontraban en el anfiteatro de El Chalco, a 36 kilómetros de la capital mexicana. Fueron hallados en bolsas y con signos de tortura, lo que fue relacionado en un principio como un secuestro extorsivo, por las publicaciones que solía hacer Regio Clown, quien solía exhibirse en redes sociales con vehículos de lujo, autos, aviones privados y hasta cabellos.

Todo esto fue descartado, pues junto a los cuerpos se encontró un mensaje que abrió la línea de investigación relacionada a la Familia Michoacana, un grupo criminal con conexiones en Colombia.

Por eso, ahora las autoridades han centrado sus investigaciones en los posibles vínculos de los artistas con figuras del crimen organizado. El Tiempo señala en un artículo que ya la Fiscalía mexicana tiene en su poder capturas de pantallas y chats de Regio Clown con Angie Miller y otra persona.

Advierte el medio nacional que el mismo DJ manifestó su desconfianza y mencionó contactos con personas identificadas como ‘Mariano’ y el ‘Comandante’, este último conocido como Cristopher, quien se presenta como funcionario estatal, “pero sería un enlace de capos que reclutan artistas y jóvenes colombianas para fiestas privadas”.

Angie Miller, de capturada a testigo protegida

Sobre Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, se conoció un registro de detención en el que se aseguraba que la mujer había sido capturada el pasado martes 23 de septiembre en el municipio de Tlalnepantla, en México, por su presunta participación en el crimen.

Sin embargo, fuentes en Ciudad de México señalaron que Miller habría llegado a un acuerdo con las autoridades para convertirse en testigo protegida. De hecho, una nueva actualización del Registro Nacional de Detenciones indica que su estatus actual es de “liberada”.

Según información revelada por el noticiero Imagen Crystal, la modelo residía en la capital mexicana y habría servido como contacto directo entre los artistas colombianos y las personas con quienes planeaban encontrarse. Por esta razón, se investiga si Miller es la pieza clave que permita identificar a los responsables.

Asimismo, se indaga si ella tenía nexos con un supuesto escolta que el DJ mencionó en conversaciones previas.

Por ahora las pesquisas continúan y no se descarta que Miller aporte nombre concretos en los próximos días, lo que podría derivar en nuevas capturas y esclarecer finalmente el crimen.