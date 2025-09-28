Lo que era una acción de control y presencia del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Unguía, Chocó, terminó en tragedia con la muerte de un uniformado en las últimas horas.

Lea más: Hallan muerto a soldado desaparecido tras naufragio en Nariño

De acuerdo con el reporte de la Décima Séptima Brigada, el hecho se registró en la vereda La Marcelina, donde el soldado Jhon Miranda Ramírez, oriundo de Turbo, activó accidentalmente una mina antipersona que habría sido instalada por integrantes del Clan del Golfo.

Tras la emergencia, sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y, con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fue trasladado a Medellín. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el uniformado falleció en la Clínica Las Américas debido a la gravedad de las heridas.

Ver más: Dos jóvenes se enfrentaron a disparos con la Policía: uno terminó muerto y el otro herido

El Ejército rechazó este tipo de acciones que, señaló, “atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector”. Además, anunció la presentación de las denuncias correspondientes por el uso de artefactos explosivos improvisados, práctica que constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.

La institución confirmó que mantendrá el despliegue de operaciones en esta región del país, donde el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN se disputan el control de rutas del narcotráfico, la minería ilegal y la explotación forestal.