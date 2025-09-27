Ejército Nacional informó que durante labores de búsqueda adelantadas tras el naufragio ocurrido en zona costera de Mosquera, en el departamento de Nariño, fue encontrado el cuerpo sin vida del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.

Leer más: Armada Nacional incautó tres toneladas de marihuana en el Amazonas

Ante esto, la institución envió un mensaje de condolencias a la familia del uniformado fallecido.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado y expresa su más sentido de solidaridad a su familia, compañeros y amigos. Para su acompañamiento fue dispuesto un equipo interdisciplinario de apoyo integral, con el fin de brindar la atención necesaria en este difícil momento.”, se lee en el mensaje.

Le puede interesar: Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la justicia de EE. UU.: asegura que audios en su contra fueron manipulados

#ComunicaciónOficial | Durante las labores de búsqueda adelantadas tras el naufragio ocurrido en zona costera de Mosquera, #Nariño, fue encontrado sin vida nuestro soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.



El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro… pic.twitter.com/pC1dtspE7c — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 27, 2025

Además, la Tercera División del Ejército Nacional indicó que continuarán las operaciones de rescate en la zona para dar con el paradero del otro uniformado desaparecido.

#AEstaHora | Continúa la búsqueda de nuestro soldado desaparecido tras el naufragio presentado en desarrollo de operaciones militares en Mosquera, #Nariño.



Nuestro comandante de la #TerceraDivisión lidera los esfuerzos de búsqueda que permitan recuperar a nuestro soldado. pic.twitter.com/4xE2qKtCmy — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 27, 2025

El naufragio de la embarcación de la Armada ocurrió este viernes naufragara cuando se desarrollaba una operación contra grupos armados ilegales en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

La institución explicó en un comunicado que el accidente ocurrió en el área general del municipio de Mosquera, cuando se perdió comunicación con un bote de Apoyo Fluvial de la Armada que transportaba a los 28 militares.

No olvide leer: “Petro no nos define a los Colombianos”: dirigentes políticos reaccionan contra Petro tras decisión de Estados Unidos

La embarcación que transportaba a la tropa fue hallada volcada y se abrió una investigación para establecer los hechos.

En el departamento de Nariño, como en otras zonas del suroeste de Colombia, hay presencia de disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de otros grupos de narcotraficantes que buscan controlar la región para sacar provecho del narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, entre otros delitos.