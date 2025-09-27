En una operación nocturna de control fluvial, la Armada Nacional encontró una incautación de 3.504 kilogramos de marihuana tipo creepy en agua del rio Amazonas.

El hecho se desarrolló en el área general de El Encanto, cuando unidades de la Flotilla Fluvial de la Amazonía detectaron por radar dos embarcaciones artesanales tipo ‘arawana’. Al notar la presencia militar, los tripulantes abandonaron las motonaves y huyeron hacia la ribera, dejando atrás la carga ilegal.

En los cascos fueron hallados compartimientos de doble fondo con 117 costales que contenían 3.504 paquetes rectangulares. El cargamento fue trasladado a Puerto Leguízamo, Putumayo, donde la Policía Nacional confirmó su contenido, marihuana tipo creepy, lista para ser distribuida en mercados nacionales e internacionales.

“Este resultado representa un golpe histórico contra el Grupo Armado Organizado Residual Comandos de Frontera, al impedir que más de 19 millones de dólares ingresaran a las arcas de la organización criminal, así como la distribución de más de 580 mil dosis en mercados nacionales e internacionales”, afirmó el Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, Comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía.

A su vez, se trata de la incautación más grande en la historia de la Fuerza Naval de la Amazonía, un hecho que demuestra la presión que viene ejerciendo la Armada sobre las rutas del narcotráfico en los ríos fronterizos y su firme estrategia para debilitar a las organizaciones criminales que operan en esa región.