El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez, confirmó que esa entidad ha tenido acercamientos con Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’, y Digno José Palomino Rodríguez, líder de ‘Los Pepes’, para sentarse y hablar de paz.

Lea también: De la celebración a los disparos: riña en medio de fiesta deja un muerto y dos heridos en Villa Lozano

“Con Castor sí nos vamos a reunir y nos vamos a reunir para hacer la paz con Palomino. Vamos a hacerla, que ellos hagan la paz para que no hayan tantos muertos en Barranquilla”, reveló Lemus en diálogo con W Radio sin dar muchos detalles sobre cómo se harían las negociaciones ni fecha.

El director de la DNI adelantó que ya tiene una caracterización para arrancar los diálogos de paz y que ya cuenta “el permiso del presidente (Gustavo Petro) para hacerlo” que ha sido el principal impulsor de la paz total en el país aunque no con muchas victorias.

Al ser preguntado sobre a cambio de qué ‘Castor’ y Digno Palomino se sentarían a hablar y establecer una eventual tregua para detener los homicidios en la capital del Atlántico, el funcionario indicó “de que hagan la paz, que no se sigan matando, que no sigan traficando, que no sigan eh sacándole plata a la gente”.

Lea también: Feminicidio en La Manga: informe de la Policía señala que víctima tenía signos de violencia en el cuello

“Por favor, si no hacemos la paz, este país se lo lleva el que lo trajo”, sentenció.

Explicó también que el marco jurídico con el que establecerían la mesa de negociación sería la ley de sometimiento que se tramita en el Congreso de la República.

“Eso es lo que vamos a ofrecerles, la ley de sometimiento. Ojalá el Congreso la apruebe, pero eso es lo que esperamos, la ley de sometimiento. Para para ahí sí, como dice la palabra misma, someterlos y que no sigan delinquiendo”, añadió el director Lemus.

Lea también: Un muerto y dos heridos dejó accidente de tránsito en el norte de Barranquilla

El primer paso que se dio fue el traslado de los señalados cabecillas a un pabellón de alta seguridad y bajo estrictas medidas de vigilancia en Bogotá, donde sostendrán este lunes un encuentro privado con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, según reveló Blu Radio.

Otro de los propósitos del encuentro es de recopilar información de las dos estructuras criminales y evaluar los efectos del supuesto cese de actividades delictivas que se desarrolló en este mes de septiembre.

Los dos jefes delincuenciales llegaron el pasado sábado 27 de septiembre a la capital del país. La idea del Inpec, según conoció el medio Blu Radio, es regresarlos posteriormente a sus cárceles de origen, alias Castor a Cómbita (Boyacá) y Digno a la Picaleña (Ibagué), donde fue trasladado meses atrás tras una riña carcelaria