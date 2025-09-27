Augusto Ocampo, Secretario jurídico de la Presidencia de la República, renunció voluntariamente a su visa, luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara que revocará la visa del presidente Petro , por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, se lee en la publicación realizada por el Departamento de Estado en la red social X.

Ante esto, Ocampo emitió un comunicado en el que indica que tomó la decisión de renunciar a su visa para ingresar al país norteamericano en “solidaridad” con el presidente Petro.

“En mi calidad de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, he decidido RENUNCIAR voluntariamente a mmi visa de los Estados Unidos. Lo hago en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y porque estoy convencido de que la DIGNIDAD de Colombia está por encima de cualquier privilegio personal”, se lee.

“La soberanía de nuestra Nación no se condiciona no se subordina. Colombia se RESPETA”, puntualiza.

Las indicaciones de Petro a soldados estadounidenses

Petro, en un acto convocado este viernes en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza y en rechazo a la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, afirmó Petro.

La marcha comenzó esta mañana en Times Square, donde Petro participó acompañado por el músico Roger Waters.

