Este viernes 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se sumó a la manifestación realizada en Nueva York contra la guerra en Gaza y en rechazo a la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La marcha comenzó esta mañana en Times Square, donde Petro participó acompañado por el músico Roger Waters.

A raíz de estas protestas, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocará la visa al presidente Petro. Durante la manifestación en ‘la Gran Manzana’, el mandatario, junto al cofundador de Pink Floyd, pidió la liberación de Palestina.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, afirmó Petro.