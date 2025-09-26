Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que sometió a su hijo de seis años a actos de tortura, en Buenaventura, Valle del Cauca.

La Fiscalía General de la Nación recolectó el material probatorio para acusar al hombre de 40 años. Entre las pruebas informaron que el padre golpeaba al niño con un látigo mojado y lo intimidaba con amenazas de ahogarlo.

Cuando le pegó un familiar del menor lo trasladó a un centro hospitalario, en donde los galenos vieron el horror que sufrió el pequeño.

Le encontraron múltiples laceraciones en la piel, cicatrices en la espalda, desnutrición, contusiones en el rostro y politraumatismos. Asimismo, con las constantes amenazas el niño tenía un cuadro de ansiedad y estrés.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que el padre sería el responsable de las agresiones. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de tortura agravada.

Posteriormente, funcionarios del CTI capturaron al hombre en el centro del puerto. Permanecerá en la cárcel mientras avanza la investigación.