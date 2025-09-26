Olfatean escape no de gas, sino de dinero, tras irregularidades en contratación en la reconocida empresa de petróleo. Este miércoles 25 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación llevo a cabo una visita de inspección a las instalaciones de Ecopetrol, con el fin de indagar sobre un polémico contrato de regasificación que habría favorecido a la empresa Gaxi S.A. La empresa de servicios públicos domiciliarios de gas, sería propiedad del expolicía Juan Guillermo Mancera, amigo personal del presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán.

En cabeza del procurador delegado, Marcio Melgosa, se realizó la inspección, acompañado de un equipo técnico que se encargó de levantar un acta con las evidencias recopiladas. A rendir cuentas, la presencia de Roa, fue solicitada por el Ministerio Público, así como de altos mandos ejecutivos; vicepresidentes y directores de áreas clave como abastecimiento, cumplimiento, auditoría interna y secretaría general. El objetivo fue obtener información precisa sobre los alcances y condiciones del contrato en cuestión, y que enciende las alarmas sobre la corrupción que se propaga tanto en sectores públicos como privados.

Con el fin de aclarar cualquiera dudad sobre la inspección, la Procuraduría General manifestó ante la opinión pública, que el actuar hacia Ecopetrol es de carácter preventivo y no implica coadministración ni aval a las decisiones de la compañía estatal. Enfatizando finalmente que es solo es una medida para anticiparse a riesgos, y advertir posibles irregularidades que puedan comprometer recursos públicos y derechos ciudadanos.

¿Qué dice Ecopetrol?

En respuesta al procedimiento de control, Ecopetrol emitió un comunicado en el que aseguró haber entregado toda la documentación requerida para cumplir con el debido proceso. La compañía petrolera señaló que a la reunión asistió el presidente de Hocol, filial de la petrolera, con el fin de “dar las aclaraciones correspondientes en el proceso”.

La inspección del órgano de control se da en medio de cuestionamientos sobre la supuesta relación entre Ricardo Roa y Juan Guillermo Mancera, lo que ha despertado inquietudes sobre posibles conflictos de interés en la contratación de gas.