Una menor de edad fue obligada por su padrastro a ver contenido para adulto, lo que precedió a graves agresiones sexuales cometidas en su contra en la ciudad de Bogotá.

El hombre sometía a la niña de 8 años a ver contenido pornográfico para ejercer control y cometer el abuso.

Según la Fiscalía General de la Nación, estableció que por medio de una investigación se realizó la captura del señalado en la localidad de Chapinero.

Los hechos se registraron en el barrio México, localidad de Ciudad Bolívar. Y según información obtenida por la Fiscalía, la menor quedaba al cuidado de la pareja sentimental de su madre durante las noches, mientras ella trabajaba. Durante esas horas, la niña fue víctima de una situación reiterada de violencia sexual y física.

Asimismo, las autoridades manifestaron que el hombre forzaba a la niña a ver videos para adultos previos a los actos de abuso. Esa conducta se extendió por cerca de dos años, tiempo durante el cual la niña sufrió castigos físicos y vivió bajo amenazas constantes.

“Según la investigación, el presunto agresor obligaba a la niña a ver contenido pornográfico para luego someterla a abusos. Si la víctima se oponía, le propinaba golpes y lesiones en su cuerpo con plantas urticarias”, indica el documento oficial de la Fiscalía.

La niña vivió en un ambiente de intimidación constante. Según los investigadores, el acusado recurría a la violencia física cada vez que la menor trataba de oponerse, causándole heridas con ramas y golpeándola con objetos cercanos, como chanclas.

Una de las técnicas frecuentes de intimidación consistía en amenazar con hacerle daño a su madre si la menor contaba lo ocurrido, lo que logró mantenerla en silencio durante mucho tiempo, según informes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Un fiscal asignado al caso expresó que el hombre se aprovechaba de que su pareja, es decir, la madre de la niña, “la dejaba bajo su cuidado cuando ella laboraba en turno nocturno. Aprovechaba esta situación para violentarla, golpeándola de manera reiterada con chanclas contra la cama, dándole golpes en la cabeza o con ramas urticantes. También la obligaba a ver pornografía en su celular. Si no accedía a sus peticiones, la golpeaba y la encerraban en su cuarto (sic)”.

La captura del supuesto responsable se llevó a cabo luego de reunir evidencias que corroboraron los hechos. Los agentes del CTI arrestaron al señalado en la localidad de Chapinero y lo entregaron a las autoridades judiciales competentes. La investigación confirmó que los abusos continuaron y registró la gravedad del ambiente de coercitivo al que el hombre sometía a la víctima.

Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó al detenido los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. El acusado no aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, el hombre fue enviado a un centro carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial por los abusos que habría cometido durante varios años contra su hijastra.

La investigación sigue abierta para determinar si hubo antecedentes de maltrato o posibles fallas en los protocolos de protección alrededor de la niña.