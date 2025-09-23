Como Cáterin Yused Palacio Londoño, de 33 años, fue identificada por las autoridades la mujer que murió luego de acudir a una finca, ubicada en la vereda Salinas, en el municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, al parecer, para participar de una sesión de espiritismo.

De acuerdo con las autoridades, la hoy occisa arribó hasta este lugar, en la localidad del sur del Valle de Aburrá, junto a una amiga para practicarse unos rituales espirituales, en los que presuntamente consumió un hongo alucinógeno.

Palacio Londoño, oriunda del municipio de Zaragoza, fue trasladada hasta el Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas, donde falleció mientras recibía atención médica.

Se conoció que la mujer y su amiga habían llegado hasta el lugar para recibir un servicio de relación; sin embargo, no es claro, quien habría suministrado los hongos alucinógenos, pues por parte del establecimiento afirmaron que no suministran este tipo de sustancias.

La Policía reveló que la víctima sufría problemas respiratorios y fatiga, que tal vez habría influido en las complicaciones generadas por el consumo de alucinógenos. Por lo que las autoridades adelantes investigaciones para determinar las causas que derivaron en el fallecimiento de la mujer de 33 años.

Además, se busca establecer si la mujer habría llevado hasta el lugar los hongos o si habían sido suministrados en el establecimiento.

Por este caso, Medicina Legal realizará pruebas para determinar si los hongos causaron la muerte de Palacio Londoño.

